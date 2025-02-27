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Кубок короля. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1. Минимальная победа мадридцев в первом матче

Испания

При равной игре гол Эндрика принес "королевскому клубу" преимущество перед матчем в Мадриде.

Кубок короля. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1. Минимальная победа мадридцев в первом матче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

1/2 финала кубка Испании
"Реал Сосьедад" - "Реал" 0:1
Гол: Эндрик, 19

"Реал Сосьедад": Ремиро - Арамбуру, Субельдия, Агерд (Элустондо, 77), Муньос (Лопес, 84) - Субименди, Сучич (Марин, 64), Мендес - Барренечеа (Беккер, 64), Оярсабаль (7), Оярсабаль (Оскарссон).

"Реал": Лунин – Асенсио (Васкес, 46), Рюдигер, Чуамэни, Фран Гарсия – Камавинга (Менди, 89), Себальос, Беллингем – Винисиус (Диас, 84), Эндрик (Алаба, 72), Гюллер (Родриго).

Предупреждения: Ассенсио, 46, Васкес, 86.

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Комментарии
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Bаrcelinius
27.02.2025 в 02:07
Тю, такэ ото... никакой тебе феерии, камбэков, валидола, интриги, красоты... Скукотищща!
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
27.02.2025 в 02:07
Тю, такэ ото... никакой тебе феерии, камбэков, валидола, интриги, красоты... Скукотищща!
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жажа_the_best (Харьков)
27.02.2025 в 01:07
Короли футбола обязательно возьмут Кубок Короля! А как иначе??
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