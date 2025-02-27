  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сделали первый шаг на пути к финалу Кубка Испании. Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:1. Обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сделали первый шаг на пути к финалу Кубка Испании. Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:1. Обзор матча

Испания
Обновлено

С активной помощью Лунина

Сделали первый шаг на пути к финалу Кубка Испании. Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:1. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первый тайм был практически равным, но "сливочным" удалось реализовать свой момент. После перерыва опасности у ворот Алехандро Ремиро стало больше. Впрочем, баски также время от времени создавали перспективные возможности и 6 сейвов Андрея Лунина это подтверждают.

Вторая встреча состоится 1 апреля в столице.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор первого матча ½ Кубка Испании

Сан-Себастьян. Reale Arena, 37 373 зрителя

Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:1

Гол: Эндрик, 19

По теме
yellow-arrow
Лунин – лучший игрок матча против Реал Сосьедада по версии SofaScore
yellow-arrow
Кубок короля. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1. Минимальная победа мадридцев в первом матче
yellow-arrow
Саудовская Аравия готова предложить за звезду Реала 240 млн евро
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости