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Сделали первый шаг на пути к финалу Кубка Испании. Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:1. Обзор матча
С активной помощью Лунина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первый тайм был практически равным, но "сливочным" удалось реализовать свой момент. После перерыва опасности у ворот Алехандро Ремиро стало больше. Впрочем, баски также время от времени создавали перспективные возможности и 6 сейвов Андрея Лунина это подтверждают.
Вторая встреча состоится 1 апреля в столице.
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Смотрите обзор первого матча ½ Кубка Испании
Сан-Себастьян. Reale Arena, 37 373 зрителя
Гол: Эндрик, 19
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