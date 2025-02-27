Сделали первый шаг на пути к финалу Кубка Испании. Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:1. Обзор матча

Первый тайм был практически равным, но "сливочным" удалось реализовать свой момент. После перерыва опасности у ворот Алехандро Ремиро стало больше. Впрочем, баски также время от времени создавали перспективные возможности и 6 сейвов Андрея Лунина это подтверждают.

Вторая встреча состоится 1 апреля в столице.

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Смотрите обзор первого матча ½ Кубка Испании

Сан-Себастьян. Reale Arena, 37 373 зрителя

Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:1

Гол: Эндрик, 19