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Талантливый нападающий Барселоны близок к переходу в Палмейрас

Испания

Футболист вернется в Бразилию

Талантливый нападающий Барселоны близок к переходу в Палмейрас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Талантливый нападающий "Барселоны" в шаге от перехода в "Палмейрас".

Как сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо, 19-летний Витор Роке, который в этом сезоне играет за "Реал Бетис" на правах аренды из "Барселоны", в ближайшее время станет игроком "Палмейраса". Руководство "сине-гранатовых" достигло договоренности с андалусийским клубом о том, чтобы они досрочно отпустили бразильского футболиста.

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Между бразильским клубом и каталонским грандом заключена полная договоренность по его трансферу за 25 миллионов евро. Также "Барселона" получит процент от его следующей продажи.

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В этом сезоне Витор Роке отметился 7 голами и 2 ассистами в 33 матчах за "Бетис" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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