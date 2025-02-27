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Легенда Барселоны рассказал о возможном возвращении в клуб в роли президента
Зависит от многих факторов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике дал интервью Икеру Касильясу, в котором рассказал о перспективе возвращения на "Камп Ноу" в качестве президента клуба.
"Когда тебе постоянно задают этот вопрос, ты начинаешь задумываться. Быть президентом "Барсы" - это огромное самопожертвование, и это очевидно. Если оглянуться назад, то все президенты клуба жертвовали больше, чем получали.
У меня нет такой потребности, как у некоторых других, ради статуса президента "Барсы". Но с другой стороны, если я когда-то увижу, что клубу нужны такие люди, как я - те, кто вырос в клубе, кто чувствует его цвета, кто понимает, чего хотят болельщики... если клуб действительно в этом будет нуждаться, я буду чувствовать ответственность быть рядом, потому что "Барселона" дала мне все, абсолютно все.
Все зависит от того, в каком состоянии будет клуб, зависит от многих факторов в моей личной жизни. Я должен это обдумать. Однако я обязан всем "Барсе". Я всегда старался быть рядом, когда клуб во мне нуждался. Если однажды я увижу, что нужна моя помощь, то я буду готов. И это не обязательно должна быть роль президента", - сказал Пике.
Добавим, что за свою карьеру в каталонском клубе Пике провел 616 матчей, забив 53 гола и отдав 13 ассистов.
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