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Легенда Барселоны рассказал о возможном возвращении в клуб в роли президента

Испания

Зависит от многих факторов

Легенда Барселоны рассказал о возможном возвращении в клуб в роли президента

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике дал интервью Икеру Касильясу, в котором рассказал о перспективе возвращения на "Камп Ноу" в качестве президента клуба.

"Когда тебе постоянно задают этот вопрос, ты начинаешь задумываться. Быть президентом "Барсы" - это огромное самопожертвование, и это очевидно. Если оглянуться назад, то все президенты клуба жертвовали больше, чем получали.

У меня нет такой потребности, как у некоторых других, ради статуса президента "Барсы". Но с другой стороны, если я когда-то увижу, что клубу нужны такие люди, как я - те, кто вырос в клубе, кто чувствует его цвета, кто понимает, чего хотят болельщики... если клуб действительно в этом будет нуждаться, я буду чувствовать ответственность быть рядом, потому что "Барселона" дала мне все, абсолютно все.

Все зависит от того, в каком состоянии будет клуб, зависит от многих факторов в моей личной жизни. Я должен это обдумать. Однако я обязан всем "Барсе". Я всегда старался быть рядом, когда клуб во мне нуждался. Если однажды я увижу, что нужна моя помощь, то я буду готов. И это не обязательно должна быть роль президента", - сказал Пике.

Добавим, что за свою карьеру в каталонском клубе Пике провел 616 матчей, забив 53 гола и отдав 13 ассистов.

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Икер Касильяс Барселона Жерар Пике
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1 голосов
Источник:
Iker Casillas
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
27.02.2025 в 12:52
Правильно, клуб-під@расів має очолювати справжній під@рас, а не тупорилий Кабан
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Комментарии 4
Dr. House (Поділля)
27.02.2025 в 12:52
Правильно, клуб-під@расів має очолювати справжній під@рас, а не тупорилий Кабан
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1
0
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Bаrcelinius
27.02.2025 в 12:47
В гробу я видал такого президента. Легенда блъ... Месси, вот легенда! А цэ гимно якэсь...
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0
3
Matachorros (Chicago)
27.02.2025 в 12:39
К шакире лучше вернись, шляпа.
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1
0
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Bаrcelinius
27.02.2025 в 12:49
Да нах ей этот хитрожопый клоун надо.
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0
3

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