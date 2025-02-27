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Барселона сделала запрос о звездном игроке Милана
Каталонский гранд попытается подписать талантливого нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" собирает необходимую информацию о звездном вингере "Милана".
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, представители "сине-гранатовых" сделали запрос о 25-летнем Рафаэле Леау, впрочем на данный момент клубы не ведут переговоры о его возможном трансфере. В январе этого года португалец уже получал предложения от клубов из Саудовской Аравии, которые были отклонены.
Известно, что действующий контракт Рафаэля Леау с "Миланом" истекает в конце июня 2028 года. Согласно условиям соглашения, он зарабатывает 7 миллионов евро в год. Отступные в его контракте составляют 175 миллионов евро.
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В этом сезоне Рафаэль Леау забил 9 голов и отдал 7 ассистов в 36 матчах за «Милан» во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.
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