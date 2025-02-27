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Барселона сделала запрос о звездном игроке Милана

Испания

Каталонский гранд попытается подписать талантливого нападающего

Барселона сделала запрос о звездном игроке Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" собирает необходимую информацию о звездном вингере "Милана".

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, представители "сине-гранатовых" сделали запрос о 25-летнем Рафаэле Леау, впрочем на данный момент клубы не ведут переговоры о его возможном трансфере. В январе этого года португалец уже получал предложения от клубов из Саудовской Аравии, которые были отклонены.

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Известно, что действующий контракт Рафаэля Леау с "Миланом" истекает в конце июня 2028 года. Согласно условиям соглашения, он зарабатывает 7 миллионов евро в год. Отступные в его контракте составляют 175 миллионов евро.

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В этом сезоне Рафаэль Леау забил 9 голов и отдал 7 ассистов в 36 матчах за «Милан» во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

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Барселона Милан Рафаэль Леау
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1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Bаrcelinius
27.02.2025 в 12:56
Дык он же играть не будет, Флик его к старту не допустит за плохую дисциплину. Чувак известный пофигист.
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0
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Комментарии 3
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Bаrcelinius
27.02.2025 в 12:56
Дык он же играть не будет, Флик его к старту не допустит за плохую дисциплину. Чувак известный пофигист.
Ответить
0
2
Dr. House (Поділля)
27.02.2025 в 12:50
175 млн клаусула. Пута хіба що відбиток стопи Леау зможе дозволити собі купити
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1
1
Algrab (Костопiль)
27.02.2025 в 13:02
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0
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