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Анчелотти - после победы над Сосьедадом: Отлично сыграли, несмотря на изменения в составе
"Команда сделала свою работу" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти остался доволен игрой подопечных после победы над "Реал Сосьедадом" в первой игре 1/2 финала Кубка Испании (1:0).
"Команда находится в отличной форме, мы провели небольшую ротацию, но при этом остались стабильными. Мы были очень компактны и хорошо защищались по всему полю, бежали друг за другом. Мы отлично сыграли, несмотря на изменения, которые я сделал в составе.
Эндрик внес блестящий вклад, забив прекрасный гол и продемонстрировав великолепное движение.
Арда отлично справился с позиционными и оборонительными обязанностями. Это был напряженный, упорный матч против соперников, которые выкладывались на полную. Мы смогли добиться хорошего результата в преддверии второго поединка.
У нас были шансы во втором тайме, но они тоже давили и создавали возможности. Это была хорошая игра, потому что здесь всегда непросто. Теперь у нас есть ответный матч, и нам придется играть на том же уровне, но я думаю, что команда сделала свою работу сегодня", - подытожил итальянец.
Ответный матч между командами состоится 1 апреля, в Мадриде.
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