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Анчелотти - после победы над Сосьедадом: Отлично сыграли, несмотря на изменения в составе

Испания

"Команда сделала свою работу" (с)

Анчелотти - после победы над Сосьедадом: Отлично сыграли, несмотря на изменения в составе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти остался доволен игрой подопечных после победы над "Реал Сосьедадом" в первой игре 1/2 финала Кубка Испании (1:0).

"Команда находится в отличной форме, мы провели небольшую ротацию, но при этом остались стабильными. Мы были очень компактны и хорошо защищались по всему полю, бежали друг за другом. Мы отлично сыграли, несмотря на изменения, которые я сделал в составе.

Эндрик внес блестящий вклад, забив прекрасный гол и продемонстрировав великолепное движение.

Арда отлично справился с позиционными и оборонительными обязанностями. Это был напряженный, упорный матч против соперников, которые выкладывались на полную. Мы смогли добиться хорошего результата в преддверии второго поединка.

У нас были шансы во втором тайме, но они тоже давили и создавали возможности. Это была хорошая игра, потому что здесь всегда непросто. Теперь у нас есть ответный матч, и нам придется играть на том же уровне, но я думаю, что команда сделала свою работу сегодня", - подытожил итальянец.

Ответный матч между командами состоится 1 апреля, в Мадриде.

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Карло Анчелотти Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Кубок Испании Реал (Мадрид)
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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