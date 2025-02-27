Атлетико нацелился на защитника Манчестер Сити

"Атлетико" ищет качественное усиление для обороны на будущий сезон, и одним из главных кандидатов стал голландец Натан Аке.

Центральный защитник "Ман Сити", который был важным элементом в схеме Пепа Гвардиолы, может покинуть английский клуб в рамках кадровой перестройки. Симеоне считает, что Аке идеально подходит для укрепления обороны мадридцев.

Нидерландский защитник, который присоединился к "Сити" в 2020 году за 40 миллионов фунтов, демонстрирует универсальность, играя как в центре обороны, так и на левом фланге. Именно эти качества делают его привлекательным вариантом для "Атлетико", который нуждается в усилении, особенно учитывая возможный уход Марио Эрмосо.

Добавим, что в этом сезоне 30-летний Аке сыграл 17 матчей за "Сити" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.