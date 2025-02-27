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Полузащитник Реала выбыл примерно на два месяца

Испания

Снова травмы

Полузащитник Реала выбыл примерно на два месяца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" выбыл примерно на два месяца.

Дани Себальос получил травму в матче против "Реал Сосьедада". Испанский клуб провёл медосмотр футболиста и определил травму полумембранозной мышцы с поражением сухожилия левой ноги.

По информации Deportes Cope, полузащитник выбыл на срок до двух месяцев и точно не поможет в матчах Лиги Чемпионов против "Атлетико".

В этом сезоне Дани Себальос уже пропускал 7 матчей "Реала" в начале сезона из-за травмы лодыжки.

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Испанский полузащитник провёл 30 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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Реал (Мадрид) Дани Себальос
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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