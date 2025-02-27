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Защитник Реала отклонил предложение клуба о продлении контракта

Испания

Молодой центрбек может покинуть клуб по окончании текущего сезона

Защитник Реала отклонил предложение клуба о продлении контракта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сообщается, что 22-летний защитник "Реала" Рауль Асенсио не принял первое предложение о продлении контракта, поскольку оно не соответствовало его ожиданиям.

Действующее соглашение испанца рассчитано до 2026 года, но он рассматривает альтернативные варианты перед принятием окончательного решения.

Асенсио вызвал интерес ряда клубов как в Испании, так и за ее пределами. Его прогресс в последние месяцы привлек внимание команд, которые ищут перспективного защитника. "Реал" хотел бы сохранить его, но не готов идти на финансовые уступки для этого.

Главной проблемой в переговорах является экономический аспект. Асенсио считает, что его роль в команде и рост заслуживают значительного повышения зарплаты. Однако руководство "Реала" не планирует улучшать предложение без четких гарантий, что игрок останется в первой команде.

Добавим, что в этом сезоне 22-летний защитник провел 25 матчей за "Реал" во всех турнирах и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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