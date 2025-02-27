Экс-защитник "Реала" подшутил над капитаном клуба в кубковом матче.

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор выставил в Instagram фото, на котором он в капитанской повязке и подписал

"Проживаю незабываемые моменты с клубом моей мечты", - подписал бразильский нападающий.

Тони Кроос прокомментировал пост

"Теперь ты можешь поговорить с судьёй", - иронично заметил бывший полузащитник.

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Напомним, что "Реал" в первом полуфинальном матче Кубка Испании обыграл "Реал Сосьедад" со счётом 1:0. Единственный гол забил Эндрик на 19-й минуте.