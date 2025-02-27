  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Экс-защитник Реала подшутил над капитаном клуба в кубковом матче
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-защитник Реала подшутил над капитаном клуба в кубковом матче

Испания

Повеселил аудиторию

Экс-защитник Реала подшутил над капитаном клуба в кубковом матче

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Реала" подшутил над капитаном клуба в кубковом матче.

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор выставил в Instagram фото, на котором он в капитанской повязке и подписал

"Проживаю незабываемые моменты с клубом моей мечты", - подписал бразильский нападающий.

Тони Кроос прокомментировал пост

"Теперь ты можешь поговорить с судьёй", - иронично заметил бывший полузащитник.

Экс-защитник Реала подшутил над капитаном клуба в кубковом матче - изображение 1
  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Реал" в первом полуфинальном матче Кубка Испании обыграл "Реал Сосьедад" со счётом 1:0. Единственный гол забил Эндрик на 19-й минуте.

По теме
yellow-arrow
Умер победитель Лиги чемпионов в составе Реала
yellow-arrow
"На Лунина можно полагаться". Испанские СМИ отреагировали на матч украинского вратаря
yellow-arrow
Защитник Реала отклонил предложение клуба о продлении контракта
Тони Кроос Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости