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Экс-защитник Реала подшутил над капитаном клуба в кубковом матче
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Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Реала" подшутил над капитаном клуба в кубковом матче.
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор выставил в Instagram фото, на котором он в капитанской повязке и подписал
"Проживаю незабываемые моменты с клубом моей мечты", - подписал бразильский нападающий.
Тони Кроос прокомментировал пост
"Теперь ты можешь поговорить с судьёй", - иронично заметил бывший полузащитник.
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Напомним, что "Реал" в первом полуфинальном матче Кубка Испании обыграл "Реал Сосьедад" со счётом 1:0. Единственный гол забил Эндрик на 19-й минуте.
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