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Умер победитель Лиги чемпионов в составе Реала. Ему не было даже 50-ти

Испания
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Печальные новости из Испании

Умер победитель Лиги чемпионов в составе Реала. Ему не было даже 50-ти

Фото - Real Madrid CF

Новина українською

Умер бывший футболист "Реала", который становился победителем Лиги чемпионов вместе с клубом в 2000 году.

В четверг, 27-го февраля, стало известно о том, что в возрасте 48 лет не стало Хавьера Дорадо. Издание Marca сообщает, что бывший левый защитник мадридского "Реала" длительное время боролся с лейкемией.

Руководство королевского клуба выразило свои соболезнования семье футболиста и его бывшим партнерам по команде.

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Хавьер Дорадо был воспитанником академии "сливочных", проведя за основную команду только 8 игр. Позже он выступал за такие испанские клубы, как "Спортинг Хихон", "Райо Вальекано" и "Мальорка".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Андрей Журба
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