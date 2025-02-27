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Умер победитель Лиги чемпионов в составе Реала
Печальные новости из Испании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Умер бывший футболист "Реала", который становился победителем Лиги чемпионов вместе с клубом в 2000 году.
В четверг, 27-го февраля, стало известно о том, что в возрасте 48 лет не стало Хавьера Дорадо. Издание Marca сообщает, что бывший левый защитник мадридского "Реала" длительное время боролся с лейкемией.
Руководство королевского клуба выразило свои соболезнования семье футболиста и его бывшим партнерам по команде.
Comunicado Oficial: fallecimiento de Javier Dorado.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 27, 2025
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Хавьер Дорадо был воспитанником академии "сливочных", проведя за основную команду только 8 игр. Позже он выступал за такие испанские клубы, как "Спортинг Хихон", "Райо Вальекано" и "Мальорка".
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