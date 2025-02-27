Диас поделился своими эмоциями после того, как сыграл свой 100-й матч за Реал

Полузащитник мадридского "Реала" Брахим Диас поделился своими эмоциями после того, как провел свой 100-й матч в футболке "сливочных".

"Для меня честь быть в лучшем клубе мира и сыграть 100 матчей в этой команде. Это гордость для меня и всей моей семьи. От этого мурашки по коже, потому что это что-то уникальное, что останется навсегда. Я очень рад и надеюсь сыграть еще много матчей.

Этот клуб - это все. "Реал" - это величие во всех значениях этого слова, и это подтверждается каждый раз, когда выходишь на поле и надеваешь эту футболку. Я хочу отдавать всего себя этому клубу и этим фанатам. Быть в "Реале" - это нечто особенное", - сказал Диас.