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Диас поделился своими эмоциями после того, как сыграл свой 100-й матч за Реал
Для меня честь быть в лучшем клубе мира (с)
FC Barcelona Noticias
Полузащитник мадридского "Реала" Брахим Диас поделился своими эмоциями после того, как провел свой 100-й матч в футболке "сливочных".
"Для меня честь быть в лучшем клубе мира и сыграть 100 матчей в этой команде. Это гордость для меня и всей моей семьи. От этого мурашки по коже, потому что это что-то уникальное, что останется навсегда. Я очень рад и надеюсь сыграть еще много матчей.
Этот клуб - это все. "Реал" - это величие во всех значениях этого слова, и это подтверждается каждый раз, когда выходишь на поле и надеваешь эту футболку. Я хочу отдавать всего себя этому клубу и этим фанатам. Быть в "Реале" - это нечто особенное", - сказал Диас.
Добавим, что Брахим в 100 матчах за клуб забил 18 голов и отдал 19 результативных передач.
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