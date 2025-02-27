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Диас поделился своими эмоциями после того, как сыграл свой 100-й матч за Реал

Испания

Для меня честь быть в лучшем клубе мира (с)

Диас поделился своими эмоциями после того, как сыграл свой 100-й матч за Реал

FC Barcelona Noticias

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Брахим Диас поделился своими эмоциями после того, как провел свой 100-й матч в футболке "сливочных".

"Для меня честь быть в лучшем клубе мира и сыграть 100 матчей в этой команде. Это гордость для меня и всей моей семьи. От этого мурашки по коже, потому что это что-то уникальное, что останется навсегда. Я очень рад и надеюсь сыграть еще много матчей.

Этот клуб - это все. "Реал" - это величие во всех значениях этого слова, и это подтверждается каждый раз, когда выходишь на поле и надеваешь эту футболку. Я хочу отдавать всего себя этому клубу и этим фанатам. Быть в "Реале" - это нечто особенное", - сказал Диас.

Добавим, что Брахим в 100 матчах за клуб забил 18 голов и отдал 19 результативных передач.

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Реал (Мадрид) Браим Диас
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Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
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