  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. После продажи Роке Барселона намерена объявить о продолжении сотрудничества с двумя игроками
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

После продажи Роке Барселона намерена объявить о продолжении сотрудничества с двумя игроками

Испания

Клуб планирует получить дополнительные средства от продажи Роке

После продажи Роке Барселона намерена объявить о продолжении сотрудничества с двумя игроками

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" продолжает активно работать над финансовой стабильностью клуба. После успешного заключения сделки об аренде VIP-мест на "Камп Ноу", клуб планирует получить дополнительные средства от продажи Витора Роке. Эти деньги будут направлены на продление контрактов ключевых игроков команды.

В частности, "Барселона" достигла договоренностей с Робертом Левандовским (до 2027 года) и Иньиго Мартинесом (до 2026 года) о продлении их контрактов. Официальное объявление этих соглашений ожидается после завершения трансфера Витора Роке.

Контракты обоих футболистов все равно должны были быть продлены из-за пункта, который предусматривает автоматическое продление контрактов на основе определенного количества выступлений, но клубу удалось договориться с игроками.

Читайте такжеБарселона сделала запрос о звездном игроке Милана
По теме
yellow-arrow
Диас поделился своими эмоциями после того, как сыграл свой 100-й матч за Реал
yellow-arrow
Умер победитель Лиги чемпионов в составе Реала. Ему не было даже 50-ти
yellow-arrow
"На Лунина можно полагаться". Испанские СМИ отреагировали на матч украинского вратаря
Роберт Левандовский Барселона Иньиго Мартинес Витор Роке
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости