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После продажи Роке Барселона намерена объявить о продолжении сотрудничества с двумя игроками
Клуб планирует получить дополнительные средства от продажи Роке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" продолжает активно работать над финансовой стабильностью клуба. После успешного заключения сделки об аренде VIP-мест на "Камп Ноу", клуб планирует получить дополнительные средства от продажи Витора Роке. Эти деньги будут направлены на продление контрактов ключевых игроков команды.
В частности, "Барселона" достигла договоренностей с Робертом Левандовским (до 2027 года) и Иньиго Мартинесом (до 2026 года) о продлении их контрактов. Официальное объявление этих соглашений ожидается после завершения трансфера Витора Роке.
Контракты обоих футболистов все равно должны были быть продлены из-за пункта, который предусматривает автоматическое продление контрактов на основе определенного количества выступлений, но клубу удалось договориться с игроками.
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