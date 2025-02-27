После продажи Роке Барселона намерена объявить о продолжении сотрудничества с двумя игроками

"Барселона" продолжает активно работать над финансовой стабильностью клуба. После успешного заключения сделки об аренде VIP-мест на "Камп Ноу", клуб планирует получить дополнительные средства от продажи Витора Роке. Эти деньги будут направлены на продление контрактов ключевых игроков команды.

В частности, "Барселона" достигла договоренностей с Робертом Левандовским (до 2027 года) и Иньиго Мартинесом (до 2026 года) о продлении их контрактов. Официальное объявление этих соглашений ожидается после завершения трансфера Витора Роке.

Контракты обоих футболистов все равно должны были быть продлены из-за пункта, который предусматривает автоматическое продление контрактов на основе определенного количества выступлений, но клубу удалось договориться с игроками.