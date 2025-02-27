Названа причина, которая мешает Месси вернуться в Барселону

Легендарный Лионель Месси не планирует возвращаться в "Барселону", пока президентом клуба остается Жоан Лапорта. Об этом пишет журналист Гильема Балаге.

Отношения между Месси и Лапортой остаются напряженными с момента ухода аргентинца из каталонского клуба, который произошел именно во времена президентства Жоана. Стороны не смогли договориться о новом контракте, что привело к разрыву сотрудничества.

Напомним, что Месси летом 2023 года присоединился к "Интер Майами" из "ПСЖ".