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Названа причина, которая мешает Месси вернуться в Барселону
Все из-за одного человека
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный Лионель Месси не планирует возвращаться в "Барселону", пока президентом клуба остается Жоан Лапорта. Об этом пишет журналист Гильема Балаге.
Отношения между Месси и Лапортой остаются напряженными с момента ухода аргентинца из каталонского клуба, который произошел именно во времена президентства Жоана. Стороны не смогли договориться о новом контракте, что привело к разрыву сотрудничества.
Напомним, что Месси летом 2023 года присоединился к "Интер Майами" из "ПСЖ".
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Источник:Guillem Balague
Опубликовал: Екатерина Власова
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27.02.2025 в 19:55
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