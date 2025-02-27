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Названа причина, которая мешает Месси вернуться в Барселону

Испания

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Названа причина, которая мешает Месси вернуться в Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный Лионель Месси не планирует возвращаться в "Барселону", пока президентом клуба остается Жоан Лапорта. Об этом пишет журналист Гильема Балаге.

Отношения между Месси и Лапортой остаются напряженными с момента ухода аргентинца из каталонского клуба, который произошел именно во времена президентства Жоана. Стороны не смогли договориться о новом контракте, что привело к разрыву сотрудничества.

Напомним, что Месси летом 2023 года присоединился к "Интер Майами" из "ПСЖ".

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Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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1 голосов
Источник:
Guillem Balague
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
27.02.2025 в 19:55
Раніше обкінчавшийся поверненням гнома Алєнь збирає назад кінчанину в себе
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0
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Комментарии 6
Dr. House (Поділля)
27.02.2025 в 19:55
Раніше обкінчавшийся поверненням гнома Алєнь збирає назад кінчанину в себе
Ответить
0
0
Matachorros (Chicago)
27.02.2025 в 19:18
Ахаха..... что чмонька, понравилось стричь тупых каталонцев, понимаю....но по ходу ля чморта против платить тебе снова по 150 млн в год, а потом вылетать 8-2 от баварии.
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2
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Algrab (Костопiль)
27.02.2025 в 19:04
Бідний Монреальський Олень....
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3
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.02.2025 в 19:03
Не обращайте внимания на ложь от уа-футбол. Завистливые фанаты позорного реала придумали отсебятину и скармливают эту ложь психбольнице глупых фанатов позорного реала. На самом деле нет ни одной причины для того, чтобы что-то препятствовало возвращению Месси.
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0
5
Algrab (Костопiль)
27.02.2025 в 19:05
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3
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
27.02.2025 в 19:32
И тем не менее месси не едет в Барсу. Почему??
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2
0

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