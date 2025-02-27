Герой Реала в первом полуфинальном матче Кубка Испании хочет остаться в клубе

Герой мадридского "Реала" в первом полуфинальном матче Кубка Испании с "Реал Сосьедадом" (0:1) хочет остаться в клубе, несмотря на отсутствие регулярной игровой практики в команде.

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Как сообщает испанское издание Marca, 18-летний Эндрик полон решимости продолжать бороться за место в основе Карло Анчелотти. Считается, что для бразильца выход на поле со скамейки запасных считается так же важным, как и выход в стартовом составе.

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Недавно появлялись слухи о том, что Эндрик может покинуть королевский клуб летом.