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Герой Реала в первом полуфинальном матче Кубка Испании хочет остаться в клубе

Испания

Нападающий не собирается покидать команду из-за минимального игрового времени

Герой Реала в первом полуфинальном матче Кубка Испании хочет остаться в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Герой мадридского "Реала" в первом полуфинальном матче Кубка Испании с "Реал Сосьедадом" (0:1) хочет остаться в клубе, несмотря на отсутствие регулярной игровой практики в команде.

Читайте такжеАнчелотти высказался о будущем талантливого нападающего Реала

Как сообщает испанское издание Marca, 18-летний Эндрик полон решимости продолжать бороться за место в основе Карло Анчелотти. Считается, что для бразильца выход на поле со скамейки запасных считается так же важным, как и выход в стартовом составе.

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Недавно появлялись слухи о том, что Эндрик может покинуть королевский клуб летом.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Андрей Журба
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