Звездный форвард Реала вернулся к тренировкам с командой

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с мадридской командой.

Нападающий пропустил тренировку 25 февраля из-за удаления зуба. На следующий день Мбаппе не попал в заявку команды на первый матч полуфинала Кубка Испании против "Сосьедада".

Однако, уже сегодня, 27 февраля, Мбаппе возобновил тренировки с первой командой.