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Звездный форвард Реала вернулся к тренировкам с командой
Мбаппе возобновил тренировки
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Реала" Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с мадридской командой.
Нападающий пропустил тренировку 25 февраля из-за удаления зуба. На следующий день Мбаппе не попал в заявку команды на первый матч полуфинала Кубка Испании против "Сосьедада".
Однако, уже сегодня, 27 февраля, Мбаппе возобновил тренировки с первой командой.
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