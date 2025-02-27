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Винисиус: Я хочу войти в историю Реала, проведя 500 матчей за клуб

Испания

Игрок поделился мыслями

Винисиус: Я хочу войти в историю Реала, проведя 500 матчей за клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Винисиус Жуниор, левый вингер мадридского "Реала", поделился своими эмоциями после матча против "Сосьедада", в котором впервые надел капитанскую повязку.

"Я хочу войти в историю "Реала", проведя 500 матчей за клуб. Это необъяснимое ощущение - впервые стать капитаном лучшего клуба мира в 24 года", - сказал Винисиус.

Добавим, что Винисиус в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 ассистов.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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