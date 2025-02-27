Винисиус: Я хочу войти в историю Реала, проведя 500 матчей за клуб

Винисиус Жуниор, левый вингер мадридского "Реала", поделился своими эмоциями после матча против "Сосьедада", в котором впервые надел капитанскую повязку.

"Я хочу войти в историю "Реала", проведя 500 матчей за клуб. Это необъяснимое ощущение - впервые стать капитаном лучшего клуба мира в 24 года", - сказал Винисиус.

Добавим, что Винисиус в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 ассистов.