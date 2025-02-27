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Винисиус: Я хочу войти в историю Реала, проведя 500 матчей за клуб
Игрок поделился мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Винисиус Жуниор, левый вингер мадридского "Реала", поделился своими эмоциями после матча против "Сосьедада", в котором впервые надел капитанскую повязку.
"Я хочу войти в историю "Реала", проведя 500 матчей за клуб. Это необъяснимое ощущение - впервые стать капитаном лучшего клуба мира в 24 года", - сказал Винисиус.
Добавим, что Винисиус в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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