  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ла Лига обвиняет Манчестер Сити в нарушении законодательства ЕС о конкуренции
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ла Лига обвиняет Манчестер Сити в нарушении законодательства ЕС о конкуренции

Испания

Думают о том, как они могут избежать правил и норм (с)

Ла Лига обвиняет Манчестер Сити в нарушении законодательства ЕС о конкуренции

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что лига подала жалобу в Европейскую комиссию на "Манчестер Сити", обвиняя клуб в нарушении законодательства ЕС о конкуренции.

По информации SkySports, жалоба была подана еще в 2023 году, и сейчас Ла Лига ожидает решения. Английский клуб обвиняют в том, что они получают от ОАЭ нерыночные спонсорские соглашения, которые позволяют "Манчестер Сити" подписывать лучших футболистов.

"Все, что они делают, это они думают о том, как они могут избежать правил и норм.

Мы сообщили об этом Европейскому Союзу с фактами и цифрами. Почему? Потому что это английская команда, которая не является частью ЕС, но они имеют коммерческую деятельность в Европе.

Очень важно, чтобы все клубы подчинялись правилам прозрачности и управления, а также настоящей конкуренции в финансовой и спортивной части их бизнеса", - сказал Тебас.

Читайте такжеГлавный тренер сборной Бельгии рассказал о своих целях на должности
По теме
yellow-arrow
Винисиус: Я хочу войти в историю Реала, проведя 500 матчей за клуб
yellow-arrow
Винисиус Тобиас - о начале большой войны: Я был очень напуган, отъезд из Украины стал для меня облегчением
yellow-arrow
Известны планы Реала на летнее трансферное окно
Манчестер Сити Ла Лига Хавьер Тебас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости