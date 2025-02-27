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Ла Лига обвиняет Манчестер Сити в нарушении законодательства ЕС о конкуренции
Думают о том, как они могут избежать правил и норм (с)
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что лига подала жалобу в Европейскую комиссию на "Манчестер Сити", обвиняя клуб в нарушении законодательства ЕС о конкуренции.
По информации SkySports, жалоба была подана еще в 2023 году, и сейчас Ла Лига ожидает решения. Английский клуб обвиняют в том, что они получают от ОАЭ нерыночные спонсорские соглашения, которые позволяют "Манчестер Сити" подписывать лучших футболистов.
"Все, что они делают, это они думают о том, как они могут избежать правил и норм.
Мы сообщили об этом Европейскому Союзу с фактами и цифрами. Почему? Потому что это английская команда, которая не является частью ЕС, но они имеют коммерческую деятельность в Европе.
Очень важно, чтобы все клубы подчинялись правилам прозрачности и управления, а также настоящей конкуренции в финансовой и спортивной части их бизнеса", - сказал Тебас.
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