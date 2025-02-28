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Атлетико заинтересованы в услугах звезды Ливерпуля
Вингер начал привлекать внимание Диего Симеоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Атлетико" обратил внимание на Луиса Диаса как одну из главных целей на летнее трансферное окно. В связи с возможным уходом Антуана Гризманна в МЛС, мадридский клуб ищет усиление в атаке, и колумбиец рассматривается как идеальный вариант для схемы Диего Симеоне.
Хотя Диас не является точной заменой французу, его умение играть как на левом фланге, так и в более центральной зоне делает игрока привлекательным для тактической системы аргентинского тренера. В "Ливерпуле" он продемонстрировал себя как универсальный и непредсказуемый нападающий, отличившись в схеме Арне Слота своей скоростью, дриблингом и способностью создавать опасность в штрафной площадке соперника.
Вингер имеет контракт с английским клубом до 2027 года, но его будущее в "Ливерпуле" не является гарантированным. Клуб готов выслушать предложения в пределах 60-70 миллионов евро, и "Атлетико" придется взвесить эту сумму, если он действительно хочет получить игрока.
Добавим, что в этом сезоне 28-летний колумбиец забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 38 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.
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