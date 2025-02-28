  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Экс-игрок Реала обвинил Месси в расизме
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Реала обвинил Месси в расизме

Испания

Воспоминания нидерландца

Экс-игрок Реала обвинил Месси в расизме

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Ройстон Дренте рассказал, как экс-нападающий "Барселоны" Лионель Месси оскорбил его на расистской почве.

"В матче против "Барселоны", когда я играл в аренде за "Эркулес", Месси назвал меня гребаным негром.

Позже он сказал мне, что аргентинские игроки называют друг друга гребаными неграми, для них это обычное дело. Например, они говорили это Гараю, а ему было все равно. Но они должны понимать, что такому парню, как я, это может не понравиться. Это не то же самое, что слова друзей на тренировке, это говорит соперник.

После этого мы больше не говорили об этом, тема была закрыта. Я очень уважаю Месси, потому что он был одним из лучших игроков мира", — сказал Дренте в эфире The Wild Project.

Напомним, Дренте завершил профессиональную карьеру в 2023 году. Месси сейчас выступает за "Интер Майами".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Звездный нападающий объяснил, почему решил уйти из Ман Сити
yellow-arrow
Атлетико заинтересованы в услугах звезды Ливерпуля
yellow-arrow
Ла Лига обвиняет Манчестер Сити в нарушении законодательства ЕС о конкуренции
Лионель Месси расизм Ройстон Дренте Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
28.02.2025 в 11:36
Цікаво, а Мессі подобається, коли його називають грьобанним гномом чи карликом... ???
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
28.02.2025 в 11:36
Цікаво, а Мессі подобається, коли його називають грьобанним гномом чи карликом... ???
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости