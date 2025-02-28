Экс-игрок Реала обвинил Месси в расизме

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Ройстон Дренте рассказал, как экс-нападающий "Барселоны" Лионель Месси оскорбил его на расистской почве.

"В матче против "Барселоны", когда я играл в аренде за "Эркулес", Месси назвал меня гребаным негром.

Позже он сказал мне, что аргентинские игроки называют друг друга гребаными неграми, для них это обычное дело. Например, они говорили это Гараю, а ему было все равно. Но они должны понимать, что такому парню, как я, это может не понравиться. Это не то же самое, что слова друзей на тренировке, это говорит соперник.

После этого мы больше не говорили об этом, тема была закрыта. Я очень уважаю Месси, потому что он был одним из лучших игроков мира", — сказал Дренте в эфире The Wild Project.