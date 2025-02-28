Звездный нападающий объяснил, почему решил уйти из Ман Сити

Нападающий Хулиан Альварес, который перешел из "Манчестер Сити" в "Атлетико Мадрид" летом 2024 года за 75 миллионов евро, наконец получил статус безоговорочного игрока основы, к которому так стремился. В интервью он подтвердил, что решил покинуть "Сити" из-за своей роли резервиста.

"В "Сити" с самого начала мне доверяли. Они привезли меня в Европу. Я сыграл много матчей, забил немало голов, мы выигрывали трофеи. Все было прекрасно. Если бы я остался, то тоже чувствовал бы себя комфортно. Я всегда говорил, что очень благодарен клубу, но мне было нужно что-то большее.

Так случилось. Вы хотите играть в важнейших матчах. Например, в финале Лиги чемпионов я так и не вышел на поле. В полуфинале играл совсем немного, а мне хотелось участвовать в таких встречах. Вот почему я задумался о смене клуба", - сказал Альварес.