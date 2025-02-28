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Барселона нацелилась на звезду Эспаньола
Каталонцы попросили агента не принимать никаких решений
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку намерен укрепить вратарскую позицию. Одним из вариантов на перспективу является вратарь "Эспаньола" Хоан Гарсия.
Игрок имеет того же агента, что и Дани Ольмо. Во время переговоров о потенциальном переходе Ольмо в "Барсу" представители клуба сообщили агенту об интересе к молодому голкиперу. На тот момент это было лишь выражение намерений, однако в последние недели "Барса" активизировалась из-за интереса "Арсенала".
Деку хочет гарантий, что перед подписанием контракта с любым другим клубом каталонцы будут иметь возможность улучшить или повторить предложение по Гарсии. Если "Эспаньол" останется в Ла Лиге, то клаусула игрока составит 25 миллионов евро, но в случае вылета она значительно снизится.
Добавим, что в этом сезоне Гарсия провел 25 матчей за "Эспаньол" во всех турнирах, пропустив 36 голов и 4 раза сохранив свои ворота "сухими".
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