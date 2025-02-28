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"Это вызывает беспокойство". Легендарный экс-нападающий Барселоны высказался об игре команды
Бразилец сказал, чему "сине-гранатовым" стоит уделять больше внимания
Фото: Barca Blaugranes
Легендарный бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо прокомментировал игру команды в полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского "Атлетико" (4:4).
"Барселона" забила четыре гола, но и пропустила четыре. Это вызывает беспокойство. Команда демонстрирует великолепную игру, но я не помню, когда они в последний раз пропускали четыре гола таким образом. Я считаю, что важно не повторять таких ошибок в следующих матчах, ведь они будут решающими для успеха сезона.
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Напомним, что ответный матч между "Барселоной" и "Атлетико" в Кубке Испании состоится 2-го апреля.
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