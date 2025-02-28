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"Это вызывает беспокойство". Легендарный экс-нападающий Барселоны высказался об игре команды

Испания

Бразилец сказал, чему "сине-гранатовым" стоит уделять больше внимания

"Это вызывает беспокойство". Легендарный экс-нападающий Барселоны высказался об игре команды

Фото: Barca Blaugranes

Новина українською

Легендарный бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо прокомментировал игру команды в полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского "Атлетико" (4:4).

"Барселона" забила четыре гола, но и пропустила четыре. Это вызывает беспокойство. Команда демонстрирует великолепную игру, но я не помню, когда они в последний раз пропускали четыре гола таким образом. Я считаю, что важно не повторять таких ошибок в следующих матчах, ведь они будут решающими для успеха сезона.

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Напомним, что ответный матч между "Барселоной" и "Атлетико" в Кубке Испании состоится 2-го апреля.

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1 голосов
Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Bаrcelinius
28.02.2025 в 13:12
Тупость Флика в конце игры обусловила эти 4-4, причём тут команда, Ривалда?
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0
3
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Комментарии 6
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Bаrcelinius
28.02.2025 в 13:12
Тупость Флика в конце игры обусловила эти 4-4, причём тут команда, Ривалда?
Ответить
0
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
28.02.2025 в 13:38
"Він чудова людина. Нам казали, що прийде жорсткий німецький тренер, але це взагалі не так. Він дуже близький до гравців. Він дуже вимогливий, але розуміючий тренер. Я думаю, що Флік є справжнім лідером цієї "Барселони". Він керує всіма процесами у команді, а його філософія приносить результати."- Араухо.... Ну ти, пархатий, і мерзотник....
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0
0
Dr. House (Поділля)
28.02.2025 в 12:43
Щось в Рівалдо пам'ять коротка. Місяць тому від Бенфіки 4 пропустили. Але завдяки ляпам Турбіна змогли правда виграти
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2
1
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Bаrcelinius
28.02.2025 в 13:10
Издеваешься над фамилиями украинских футболистов? Прокурора на тебя нет!
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1
3
Algrab (Костопiль)
28.02.2025 в 13:33
п н х
 
2
1
Dr. House (Поділля)
28.02.2025 в 13:42
Підар, Т9 такому придурку як ти звісно невідоме
 
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