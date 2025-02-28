"Это вызывает беспокойство". Легендарный экс-нападающий Барселоны высказался об игре команды

Легендарный бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо прокомментировал игру команды в полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского "Атлетико" (4:4).

"Барселона" забила четыре гола, но и пропустила четыре. Это вызывает беспокойство. Команда демонстрирует великолепную игру, но я не помню, когда они в последний раз пропускали четыре гола таким образом. Я считаю, что важно не повторять таких ошибок в следующих матчах, ведь они будут решающими для успеха сезона.