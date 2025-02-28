"Никогда не понимаю, о чем он говорит". Защитник Барселоны поделился впечатлениями от работы с Фликом

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо поделился собственными впечатлениями от работы с главным тренером команды Ханси Фликом в текущем сезоне.

"Он замечательный человек. Нам говорили, что придет жесткий немецкий тренер, но это вообще не так. Он очень близок к игрокам. Он очень требовательный, но понимающий тренер. Я думаю, что Флик является настоящим лидером этой "Барселоны". Он руководит всеми процессами в команде, а его философия приносит результаты.

Честно говоря, я ничего не понимаю, о чем Ханси Флик говорит со своими ассистентами на немецком. Это невозможно понять. Хорошо, что он общается с нами на английском", — добавил Араухо.