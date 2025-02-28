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"Никогда не понимаю, о чем он говорит". Защитник Барселоны поделился впечатлениями от работы с Фликом

Испания

Футболист осознает, что философия немецкого специалиста приносит результат

"Никогда не понимаю, о чем он говорит". Защитник Барселоны поделился впечатлениями от работы с Фликом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо поделился собственными впечатлениями от работы с главным тренером команды Ханси Фликом в текущем сезоне.

"Он замечательный человек. Нам говорили, что придет жесткий немецкий тренер, но это вообще не так. Он очень близок к игрокам. Он очень требовательный, но понимающий тренер. Я думаю, что Флик является настоящим лидером этой "Барселоны". Он руководит всеми процессами в команде, а его философия приносит результаты.

Честно говоря, я ничего не понимаю, о чем Ханси Флик говорит со своими ассистентами на немецком. Это невозможно понять. Хорошо, что он общается с нами на английском", — добавил Араухо.

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В текущем сезоне Рональд Араухо принял участие в 8 матчах за "Барселону" во всех турнирах, забив один гол и отдав один ассист. Недавно 25-летний уругваец подписал новый долгосрочный контракт с "сине-гранатовыми".

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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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