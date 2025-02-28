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Анчелотти рассказал, кто не сможет сыграть против Бетиса в Ла Лиге
Королевский клуб имеет серьезные потери перед матчем
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто из его футболистов не сможет принять участие в матче 26-го тура Ла Лиги против "Бетиса".
"У Федерико Вальверде нет травмы, однако он будет отсутствовать определенное время. У него есть небольшая проблема, поэтому ему нужно справиться с ней, прежде чем вернуться на футбольное поле. Он сыграет против "Атлетико" в Лиге чемпионов.
С Раулем Асенсио все в порядке, он готов играть. Травма Дани Себальоса стала большой потерей для нас, но мы найдем замену. Мбаппе? Килиан в полном порядке. Он сыграет завтра и поможет нам одержать победу".
Напомним, что на данный момент "Реал" находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 54 очками, отставая от "Барселоны" лишь на один пункт и находясь выше "Атлетико" на один балл.
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Матч между "Бетисом" и "Реалом" состоится в субботу 1-го марта. Начало игры в 19:30 по киевскому времени.
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