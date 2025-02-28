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Жерар Пике предлагает внести радикальные изменения в футбольные правила

Испания

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Жерар Пике предлагает внести радикальные изменения в футбольные правила

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике предложил внести изменения в футбольные правила, касающиеся команд, матчи которых завершается нулевой ничьей.

"Не должно быть так, что вы идете на футбольный стадион, тратите 100, 200 или 300 евро, а матч заканчивается со счетом 0:0. Что-то должно измениться. Одно из предложений, которое стоит рассмотреть, заключается в том, что если поединок заканчивается со счетом 0:0, то команды получают ноль очков".

Напомним, что 38-летний Жерар Пике сейчас является президентом Kings League, медиафутбольного турнира, в котором участвовала украинская команда "UA Steel".

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Икер Касильяс Жерар Пике
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Источник:
Ютуб-канал Ікера Касільяса
Опубликовал: Андрей Журба
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