Жерар Пике предлагает внести радикальные изменения в футбольные правила

Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике предложил внести изменения в футбольные правила, касающиеся команд, матчи которых завершается нулевой ничьей.

"Не должно быть так, что вы идете на футбольный стадион, тратите 100, 200 или 300 евро, а матч заканчивается со счетом 0:0. Что-то должно измениться. Одно из предложений, которое стоит рассмотреть, заключается в том, что если поединок заканчивается со счетом 0:0, то команды получают ноль очков".