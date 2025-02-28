Анчелотти уверен, что Модрич может продолжать играть на самом высоком уровне

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти оценил физическое состояние Луки Модрича.

"Люди говорят, что Лука Модрич не может играть каждые три дня, потому что ему 39 лет? Мне придется быть вежливым с ними. Он может сыграть 2 матча подряд без каких-либо проблем. Он один из немногих игроков, которые не получили травм в этом сезоне. Он хорошо тренируется и находится в отличной физической форме".