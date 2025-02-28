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Анчелотти уверен, что Модрич может продолжать играть на самом высоком уровне

Испания

Итальянский специалист отметил уровень подготовки ветерана команды

Анчелотти уверен, что Модрич может продолжать играть на самом высоком уровне

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти оценил физическое состояние Луки Модрича.

"Люди говорят, что Лука Модрич не может играть каждые три дня, потому что ему 39 лет? Мне придется быть вежливым с ними. Он может сыграть 2 матча подряд без каких-либо проблем. Он один из немногих игроков, которые не получили травм в этом сезоне. Он хорошо тренируется и находится в отличной физической форме".

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Напомним, что в этом сезоне Лука Модрич принял участие в 39 матчах за "Реал" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 6 результативными передачами.

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Карло Анчелотти Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Андрей Журба
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