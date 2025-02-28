Реал может подписать защитника Борнмута

Милош Керкез стал одним из главных открытий "Борнмута", и его прогресс не остался незамеченным в "Реале". 21-летний венгр демонстрирует высокий уровень в Премьер-лиге, сочетая надежную игру в обороне, отличную физическую подготовку и активные подключения в атаку. Благодаря этим качествам он привлек внимание "сливочных", которые рассматривают его как потенциальное усиление на позицию левого защитника.

Мадридский клуб уже некоторое время ищет варианты для укрепления левого фланга обороны, где в последние годы возникали проблемы из-за травм и недостатка надежных альтернатив. Керкез, учитывая свой возраст и потенциал, прекрасно соответствует профилю, которого ищет руководство клуба.

В "Борнмуте" венгр является ключевым игроком, и клуб не собирается отпускать его без серьезного предложения. Англичане осознают его растущую ценность на рынке, поэтому переговоры с "Реалом" потребуют значительной финансовой компенсации.

Добавим, что в этом сезоне на счету Керкеза 2 гола и 4 ассиста в 29 матчах во всех турнирах.