Антони высказался об отмененной дисквалификации из-за красной карточки

Правый вингер "Бетиса" Антони сможет сыграть в матче Ла Лиги против "Реала" после того, как его красная карточка была отменена.

Игрок высказался по этому поводу:

"Для меня это невероятно, особенно учитывая важность матча с "Реалом". Плюс ко всему мы играем дома и перед нашими болельщиками. Я очень счастлив и чувствую себя готовым к поединку", - сказал Антони.

Напомним, что Антони получил красную карточку в компенсированное время в матче против "Хетафе".