Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антони высказался об отмененной дисквалификации из-за красной карточки
Я очень счастлив и чувствую себя готовым к поединку (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Правый вингер "Бетиса" Антони сможет сыграть в матче Ла Лиги против "Реала" после того, как его красная карточка была отменена.
Игрок высказался по этому поводу:
"Для меня это невероятно, особенно учитывая важность матча с "Реалом". Плюс ко всему мы играем дома и перед нашими болельщиками.
Я очень счастлив и чувствую себя готовым к поединку", - сказал Антони.
Напомним, что Антони получил красную карточку в компенсированное время в матче против "Хетафе".
Читайте такжеЯрмолюк vs Миколенко, Барса – Атлетико, Шахтер – Александрия. Расписание футбола на 24 февраля – 2 марта
По теме
Оцените этот материал:
Источник:AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Еще одна страна объявила о готовности отправить в Украину миротворцев
- Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025
- Звездный нападающий объяснил, почему решил уйти из Ман Сити
- Умер победитель Лиги чемпионов в составе Реала. Ему не было даже 50-ти
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Посол Италии в Украине сравнил стадион Полесья с Сан-Сиро
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000