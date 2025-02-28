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Антони высказался об отмененной дисквалификации из-за красной карточки

Испания

Я очень счастлив и чувствую себя готовым к поединку (с)

Антони высказался об отмененной дисквалификации из-за красной карточки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер "Бетиса" Антони сможет сыграть в матче Ла Лиги против "Реала" после того, как его красная карточка была отменена.

Игрок высказался по этому поводу:

"Для меня это невероятно, особенно учитывая важность матча с "Реалом". Плюс ко всему мы играем дома и перед нашими болельщиками.

Я очень счастлив и чувствую себя готовым к поединку", - сказал Антони.

Напомним, что Антони получил красную карточку в компенсированное время в матче против "Хетафе".

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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