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Бетис объявил о расторжении арендного соглашения с форвардом из Барселоны

Испания

Официально

Бетис объявил о расторжении арендного соглашения с форвардом из Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Бетис" официально подтвердил, что арендное соглашение с нападающим Витором Роке было расторгнуто, и игрок возвращается в "Барселону".

"Клуб благодарит его за заслуги и желает ему успехов в будущих профессиональных вызовах", - говорится в заявлении "Бетиса".

Как пишет Фабрицио Романо, после возвращения в "Барселону", Витор Роке должен присоединиться к "Палмейрасу". Бразильский клуб заплатит за игрока 25,5 миллиона евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов.

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Источник:
Вetis
Опубликовал: Екатерина Власова
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