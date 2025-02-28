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Бетис объявил о расторжении арендного соглашения с форвардом из Барселоны
Официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Бетис" официально подтвердил, что арендное соглашение с нападающим Витором Роке было расторгнуто, и игрок возвращается в "Барселону".
"Клуб благодарит его за заслуги и желает ему успехов в будущих профессиональных вызовах", - говорится в заявлении "Бетиса".
Как пишет Фабрицио Романо, после возвращения в "Барселону", Витор Роке должен присоединиться к "Палмейрасу". Бразильский клуб заплатит за игрока 25,5 миллиона евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов.
???? OFICIAL | El #RealBetis y el @FCBarcelona_es acuerdan resolver la cesión de Vitor Roque ✍️— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) February 28, 2025
Suerte en tu nueva etapa, Vitor.
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