Бетис объявил о расторжении арендного соглашения с форвардом из Барселоны

"Реал Бетис" официально подтвердил, что арендное соглашение с нападающим Витором Роке было расторгнуто, и игрок возвращается в "Барселону".

"Клуб благодарит его за заслуги и желает ему успехов в будущих профессиональных вызовах", - говорится в заявлении "Бетиса".

Как пишет Фабрицио Романо, после возвращения в "Барселону", Витор Роке должен присоединиться к "Палмейрасу". Бразильский клуб заплатит за игрока 25,5 миллиона евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов.

???? OFICIAL | El #RealBetis y el @FCBarcelona_es acuerdan resolver la cesión de Vitor Roque ✍️



Suerte en tu nueva etapa, Vitor. — Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) February 28, 2025

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