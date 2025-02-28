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Неймар - о предложении от Реала: Я мог получить от них все, что хотел

Испания

Звездный бразилец рассказал историю, которая произошла в 2013 году

Неймар - о предложении от Реала: Я мог получить от них все, что хотел

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Барселоны" Неймар, который сейчас выступает в Бразилии за родной "Сантос", рассказал о предложении, которое он получил от мадридского "Реала", прежде чем переехать в Каталонию.

"Предложение "Реала" было у меня на столе. Мы согласовали условия личного контракта, но я тогда ничего не подписал с ними. Они сказали мне, что я могу иметь все, что захочу... А единственное, чего я тогда хотел — быть в "Барселоне".

"Я мог заработать в три раза больше денег в "Реале". Флорентино Перес лично хотел видеть меня в Мадриде. Но в "Барселоне" играл Роналдиньо, а я хотел играть с Лионелем Месси".

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Ранее Неймар рассказал о том, как едва не перешел в мюнхенскую "Баварию".

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Неймар Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Podpah
Опубликовал: Андрей Журба
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