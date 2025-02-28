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Араухо высказался о своем будущем Барселоне
Я подписал длительный контракт не просто так (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о своем будущем в испанском клубе.
"Я подписал длительный контракт здесь, в "Барсе", не просто так. Хочу остаться здесь надолго", - сказал Араухо.
У Рональда контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2031 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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