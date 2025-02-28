Араухо высказался о своем будущем Барселоне

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о своем будущем в испанском клубе.

"Я подписал длительный контракт здесь, в "Барсе", не просто так. Хочу остаться здесь надолго", - сказал Араухо.

У Рональда контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2031 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.