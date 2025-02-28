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УЕФА оштрафовал Реал за поведение болельщиков
Клуб должен заплатить 30 000 евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА наложил штраф на мадридский "Реал" в размере 30 000 евро за дискриминационное поведение болельщиков во время матча Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:1).
Дисциплинарный комитет УЕФА также вынес решение о частичном закрытии стадиона "Сантьяго Бернабеу".
В случае повторного нарушения правил в течение следующих двух лет, 500 мест на стадионе будут закрыты для проведения будущих матчей.
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Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.02.2025 в 20:38
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