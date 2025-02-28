УЕФА оштрафовал Реал за поведение болельщиков

УЕФА наложил штраф на мадридский "Реал" в размере 30 000 евро за дискриминационное поведение болельщиков во время матча Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:1).

Дисциплинарный комитет УЕФА также вынес решение о частичном закрытии стадиона "Сантьяго Бернабеу".

В случае повторного нарушения правил в течение следующих двух лет, 500 мест на стадионе будут закрыты для проведения будущих матчей.