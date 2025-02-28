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УЕФА оштрафовал Реал за поведение болельщиков

Испания

Клуб должен заплатить 30 000 евро

УЕФА оштрафовал Реал за поведение болельщиков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА наложил штраф на мадридский "Реал" в размере 30 000 евро за дискриминационное поведение болельщиков во время матча Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:1).

Дисциплинарный комитет УЕФА также вынес решение о частичном закрытии стадиона "Сантьяго Бернабеу".

В случае повторного нарушения правил в течение следующих двух лет, 500 мест на стадионе будут закрыты для проведения будущих матчей.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.02.2025 в 20:38
Маловато будет.
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0
1
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.02.2025 в 20:38
Маловато будет.
Ответить
0
1
Василь з конопель (Амстердам )
28.02.2025 в 20:45
Можеш добавити
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