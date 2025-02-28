Жирона – Сельта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Команды подходят к этому матчу в совершенно разной форме. "Жирона" выиграла один из пяти последних матчей и опустилась на 13-е место турнирной таблицы. Домашнее поле может стать ключевым фактором, но коллектив Виктора Циганкова здесь проиграл 2 из 3 матчей в 2025 году.

"Сельта" не проигрывает в трёх последних матчах, но на выезде ситуация неприятная. В 12-ти матчах клуб из Виго выиграл лишь один раз и ещё трижды сыграл вничью.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в субботу 22 февраля.

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