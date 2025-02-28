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Жирона – Сельта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Матч начнётся 1 марта в 15:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команды подходят к этому матчу в совершенно разной форме. "Жирона" выиграла один из пяти последних матчей и опустилась на 13-е место турнирной таблицы. Домашнее поле может стать ключевым фактором, но коллектив Виктора Циганкова здесь проиграл 2 из 3 матчей в 2025 году.
"Сельта" не проигрывает в трёх последних матчах, но на выезде ситуация неприятная. В 12-ти матчах клуб из Виго выиграл лишь один раз и ещё трижды сыграл вничью.
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в субботу 22 февраля.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов
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