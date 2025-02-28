  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Владелец Валенсии выставил клуб на продажу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владелец Валенсии выставил клуб на продажу

Испания

Болельщики Валенсии празднуют

Владелец Валенсии выставил клуб на продажу

Новина українською

После многих лет протестов и призывов, мечта болельщиков "Валенсии" наконец может осуществиться. Владелец клуба Питер Лим выставил команду на продажу.

Однако, продажа "Валенсии" может оказаться непростой задачей. Клуб имеет значительные долги, а стоимость команды за последние годы существенно снизилась. Также, новому владельцу придется решать вопрос с недостроенным стадионом "Ноу Месталья".

Напомним, что Лим, который приобрел клуб в 2014 году, быстро стал объектом критики из-за своей политики управления.

Читайте такжеВаленсия продлила сотрудничество со своим центрбеком
По теме
yellow-arrow
Уже официально. Барселона продала своего форварда в Палмейрас
yellow-arrow
Бетис – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Центрбек Реала летом может покинуть команду
Валенсия (Испания) Питер Лим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости