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Владелец Валенсии выставил клуб на продажу
Болельщики Валенсии празднуют
После многих лет протестов и призывов, мечта болельщиков "Валенсии" наконец может осуществиться. Владелец клуба Питер Лим выставил команду на продажу.
Однако, продажа "Валенсии" может оказаться непростой задачей. Клуб имеет значительные долги, а стоимость команды за последние годы существенно снизилась. Также, новому владельцу придется решать вопрос с недостроенным стадионом "Ноу Месталья".
Напомним, что Лим, который приобрел клуб в 2014 году, быстро стал объектом критики из-за своей политики управления.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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