Владелец Валенсии выставил клуб на продажу

После многих лет протестов и призывов, мечта болельщиков "Валенсии" наконец может осуществиться. Владелец клуба Питер Лим выставил команду на продажу.

Однако, продажа "Валенсии" может оказаться непростой задачей. Клуб имеет значительные долги, а стоимость команды за последние годы существенно снизилась. Также, новому владельцу придется решать вопрос с недостроенным стадионом "Ноу Месталья".

Напомним, что Лим, который приобрел клуб в 2014 году, быстро стал объектом критики из-за своей политики управления.