Бетис – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал" в матче 26-го тура Ла Лиги поедет в гости к "Бетису", который претендует на еврокубки по итогам текущего сезона. "Сливочные" делят с "Барселоной" первую позицию в турнирной таблице и потеря очков явно не входит в планы мадридцев.

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Матч двадцать шестого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 «Бетис» — «Реал» состоится в субботу, 1 марта 2025 года, в 19:30. Матч будет доступен для просмотра на ОТТ-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.

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