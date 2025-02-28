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Бетис – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Бетис – Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.03.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Бетис – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" в матче 26-го тура Ла Лиги поедет в гости к "Бетису", который претендует на еврокубки по итогам текущего сезона. "Сливочные" делят с "Барселоной" первую позицию в турнирной таблице и потеря очков явно не входит в планы мадридцев.

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Матч двадцать шестого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 «Бетис» — «Реал» состоится в субботу, 1 марта 2025 года, в 19:30. Матч будет доступен для просмотра на ОТТ-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.

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Трансляція матчу Бетіс - Реал
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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