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Центрбек Реала летом может покинуть команду

Испания
Обновлено

Вальехо может сменить клуб

Центрбек Реала летом может покинуть команду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Defensa Central.

28-летний футболист, который не входит в планы главного тренера Карло Анчелотти, достиг предварительного соглашения с "Райо Вальекано".

Контракт Вальехо с "Реалом" истекает летом 2025 года, но стороны решили расторгнуть его на год раньше. В текущем сезоне защитник провел на поле лишь 10 минут.

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Реал (Мадрид) Хесус Вальехо
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Екатерина Власова
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