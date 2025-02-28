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Центрбек Реала летом может покинуть команду
Вальехо может сменить клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Defensa Central.
28-летний футболист, который не входит в планы главного тренера Карло Анчелотти, достиг предварительного соглашения с "Райо Вальекано".
Контракт Вальехо с "Реалом" истекает летом 2025 года, но стороны решили расторгнуть его на год раньше. В текущем сезоне защитник провел на поле лишь 10 минут.
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Источник:Defensa Central
Опубликовал: Екатерина Власова
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