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Уже официально. Барселона продала своего форварда в Палмейрас

Испания

Роке вернулся в Бразилию

Уже официально. Барселона продала своего форварда в Палмейрас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский клуб "Палмейрас" объявил о подписании контракта с нападающим Витором Роке, который выступал "Барселону".

20-летний футболист подписал контракт с "Палмейрасом" до декабря 2029 года.

По информации Фабрицио Романо, "Барселона" получит за трансфер Роке 25,5 миллионов евро, а также 5 миллионов евро в виде бонусов.

Роке в текущем сезоне выступал за "Бетис" на правах аренды из "Барселоны", где провел 33 матча, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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Барселона Палмейрас (Сан-Паулу) Витор Роке
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Источник:
Palmeiras
Опубликовал: Екатерина Власова
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