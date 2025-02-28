Уже официально. Барселона продала своего форварда в Палмейрас

Бразильский клуб "Палмейрас" объявил о подписании контракта с нападающим Витором Роке, который выступал "Барселону".

20-летний футболист подписал контракт с "Палмейрасом" до декабря 2029 года.

По информации Фабрицио Романо, "Барселона" получит за трансфер Роке 25,5 миллионов евро, а также 5 миллионов евро в виде бонусов.

O aniversário é seu, mas o presente é nosso ????



O novo atacante do #MaiorCampeãoDoBrasil chegou completando mais uma primavera! Feliz 2.0, Vitor Roque! ???? pic.twitter.com/bEdk615S1z — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 28, 2025

Роке в текущем сезоне выступал за "Бетис" на правах аренды из "Барселоны", где провел 33 матча, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.