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Примера. Вальядолид – Лас-Пальмас 1:1. Ничья, которая не радует ни одну из команд

Испания

"Вальядолид" в большинстве не сумел дожать "Лас-Пальмас"

Примера. Вальядолид – Лас-Пальмас 1:1. Ничья, которая не радует ни одну из команд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В стартовом матче 26-го тура Примеры встречались команды, борющиеся за выживание. Оба нуждались в победе, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице.

Начало матча было за "Лас-Пальмасом", который повел в счете благодаря голу Сандро Рамиреса. На 29-й минуте Маккенна грубо сфолил и получил красную карточку, оставив в меньшинстве гостей.

В большинстве "Вальядолид" выглядел гораздо лучше, особенно ощутимым было преимущество хозяев во втором тайме. Но все, что смогли подопечные Рубио, это сравнять счет усилиями Латасы.

Ничья не устроила ни одну из команд, ведь не позволила существенно улучшить их турнирное положение. "Лас-Пальмас" набрал 24 очка и поднялся на 17-ю позицию турнирной таблицы, "Вальядолид" до сих пор последний, но теперь с 16-ю очками.

Примера. 25-й тур
Вальядолид - Лас-Пальмас 1:1
Голы: Латаса, 63 – С. Рамирес, 22

Вальядолид: Хейн - Кандела (Перес, 58), Х. Санчес, Джемерт, Азну - Амалла (Латаса, 58), Гриллич, Никичер (Мартин, 58) - Ануар (И. Санчес, 57), Маркос Андре (Силла, 82), Моро.

Лас-Пальмас: Силлессен - Вити, Мармоль (Байчетич, 46), Маккенна, Муньос - Эссуго, Кампанья (Б. Рамирес, 86), - С. Рамирес (Мата, 80), Муньос, Молейро (Ф. Силва, 46) - Макберни (Герцог, 32).

Предупреждения: Никичер, 50, Мартин, 70 – Молейро, 45+6.

Удаление: Маккенна, 29.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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