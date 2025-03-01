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Экс-футболист Реала рассказал, что в раздевалке делали с плакатами игроков Барселоны
Своеобразный ритуал
Фото - Getty Images
Бывший игрок "сливочных" Ройстон Дренте вспомнил о необычной традиции команды перед матчами с каталонским грандом.
"Когда я был в "Реале", конечно, ненавидел "Барсу". Мы, мадридцы, за неделю до "Эль Класико" вешали в раздевалки плакаты с игроками "Барселоны", в том числе фото Месси… и бросали в них дротики", – признался Дренте.
Нидерландец выступал за "королевский клуб" с 2007 по 2012 годы. За это время он провел 65 матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. В 2023-м завершил карьеру в составе "Казаккен Бойз".
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