Экс-футболист Реала рассказал, что в раздевалке делали с плакатами игроков Барселоны

Бывший игрок "сливочных" Ройстон Дренте вспомнил о необычной традиции команды перед матчами с каталонским грандом.

"Когда я был в "Реале", конечно, ненавидел "Барсу". Мы, мадридцы, за неделю до "Эль Класико" вешали в раздевалки плакаты с игроками "Барселоны", в том числе фото Месси… и бросали в них дротики", – признался Дренте.

Нидерландец выступал за "королевский клуб" с 2007 по 2012 годы. За это время он провел 65 матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. В 2023-м завершил карьеру в составе "Казаккен Бойз".