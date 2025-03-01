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Реал хочет купить 23-летнего центрального защитника Арсенала
Подождут, когда игрок станет свободным агентом
Фото: twitter.com/Arsenal
Мадридский "Реал" планирует подписать Уильяма Салиба. Об этом сообщает Relevo.
"Реал Мадрид" заинтересован в приобретении 23-летнего центрального защитника "Арсенала", однако "сливочные" не хотят покупать игрока, а подписать его свободным агентом.
Если ничего не изменится и французский футболист не продлит контракт с Арсеналом, переход может состояться летом 2027 года.
Салиба является ключевым игроком "Арсенала". За этот сезон в АПЛ защитник сыграл в 25 матчах, в которых отличился 2 гола.
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