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Реал хочет купить 23-летнего центрального защитника Арсенала

Испания

Подождут, когда игрок станет свободным агентом

Реал хочет купить 23-летнего центрального защитника Арсенала

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

Мадридский "Реал" планирует подписать Уильяма Салиба. Об этом сообщает Relevo.

"Реал Мадрид" заинтересован в приобретении 23-летнего центрального защитника "Арсенала", однако "сливочные" не хотят покупать игрока, а подписать его свободным агентом.

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Если ничего не изменится и французский футболист не продлит контракт с Арсеналом, переход может состояться летом 2027 года.

Салиба является ключевым игроком "Арсенала". За этот сезон в АПЛ защитник сыграл в 25 матчах, в которых отличился 2 гола.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Вильям Салиба
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Источник:
relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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