Реал хочет купить 23-летнего центрального защитника Арсенала

Мадридский "Реал" планирует подписать Уильяма Салиба. Об этом сообщает Relevo.

"Реал Мадрид" заинтересован в приобретении 23-летнего центрального защитника "Арсенала", однако "сливочные" не хотят покупать игрока, а подписать его свободным агентом.

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Если ничего не изменится и французский футболист не продлит контракт с Арсеналом, переход может состояться летом 2027 года.

Салиба является ключевым игроком "Арсенала". За этот сезон в АПЛ защитник сыграл в 25 матчах, в которых отличился 2 гола.