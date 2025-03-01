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Президент Атлетико выразил мадридскую поддержку Пересу. Что сказал?
Это все произошло в интервью COPE
Atle
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо в программе El Partidazo на канале COPE ответил на вопросы журналиста по поводу его отношений с президентом "Реал Мадрида" Флорентино Перес.
"Он великий президент. Лучший в истории "Реала". Он человек, который борется за свою работу, клуб и игроков. Это то, что должны делать все президенты в этой стране", — сказал Сересо.
Напомним, что "Реал" и "Атлетико" встретятся в рамках 1/8 ЛЧ 4 и 12 марта.
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Источник:cope.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Просто Квашин (Харків)
01.03.2025 в 11:27
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