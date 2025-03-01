Президент Атлетико выразил мадридскую поддержку Пересу. Что сказал?

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо в программе El Partidazo на канале COPE ответил на вопросы журналиста по поводу его отношений с президентом "Реал Мадрида" Флорентино Перес.

"Он великий президент. Лучший в истории "Реала". Он человек, который борется за свою работу, клуб и игроков. Это то, что должны делать все президенты в этой стране", — сказал Сересо.

Напомним, что "Реал" и "Атлетико" встретятся в рамках 1/8 ЛЧ 4 и 12 марта.