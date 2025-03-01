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Жирона – Сельта: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Цыганков будет противостоять "кельтам"
Фото: facebook.com/gironafc
В поединке чемпионата Испании "Жирона" дома встретится с "Сельтой". В первом круге команды сыграли вничью 1:1: “кельты” спаслись в конце встречи. В целом за последние пять матчей между коллективами не было забито больше, чем два гола. В частности, не отмечался в воротах "Сельты" и Виктор Цыганков.
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Чемпионат Испании, 26 тур
1 марта, 15:00. "Монтиливи" (Жирона)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Жирона - СельтаСмотреть трансляцию
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