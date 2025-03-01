Бетис – Реал Мадрид: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

“Бетис” продолжает борьбу за зону еврокубков. Сейчас команда находится на месте Лиги конференций, но и до Лиги Европы недалеко. Но соперник сегодня явно не с простых. Подопечные Пеллегрини сыграют против претендента на чемпионство "Реалом". Мадридцы идут вторыми, хотя и имеют одинаковое количество набранных очков с "Барселоной". Потому каждый балл на вес золота.

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Чемпионат Испании, 26 тур

1 марта, 19:30. "Бенито Уильямарин" (Севилья)

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