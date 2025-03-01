  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бетис – Реал Мадрид: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бетис – Реал Мадрид: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Обе команды на ходу

Бетис – Реал Мадрид: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Бетис” продолжает борьбу за зону еврокубков. Сейчас команда находится на месте Лиги конференций, но и до Лиги Европы недалеко. Но соперник сегодня явно не с простых. Подопечные Пеллегрини сыграют против претендента на чемпионство "Реалом". Мадридцы идут вторыми, хотя и имеют одинаковое количество набранных очков с "Барселоной". Потому каждый балл на вес золота.

Favbet
3.75
3.90
1.94
Узнать больше

  • Усі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Чемпионат Испании, 26 тур

1 марта, 19:30. "Бенито Уильямарин" (Севилья)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

По теме
yellow-arrow
Барселона – Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Надежды на Цыганкова. Жирона - Сельта. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Жирона – Сельта: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал (Мадрид) Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости