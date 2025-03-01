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Барселона – Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона – Реал Сосьедад: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.03.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" в матче 26-го тура Ла Лиги будет принимать "Реал Сосьедад", претендующий на еврокубки по итогам текущего сезона. "Барселона" недавно возглавила турнирную таблицу и будет пытаться закрепиться на вершине. "Реал Сосьедад" находится на 9-й позиции, но зона еврокубков совсем близко, поэтому нас ожидает интересный матч.
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Поединок двадцать шестого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Реал Сосьедад" состоится в воскресенье, 2 марта 2025 года, в 17:15. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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