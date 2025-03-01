Не снова, а еще раз. Центральный защитник Барсы выбыл до конца апреля

Датский футболист, защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен получил новую травму. Об этом сообщил главный тренер "Барселоны" Ханс Флик на пресс-конференции перед игрой против "Реала Сосьедад".

Как отмечает тренер, у Андреаса Кристенсена травма мышцы. Отмечается, что игрок будет отсутствовать весь март и, возможно, в начале апреля.

Читайте также Араухо высказался о своем будущем Барселоне

Добавим, что ранее 28-летний датчанин лечил травму ахилла четыре месяца. В этом сезоне Кристенсен принял участие лишь в одном матче.