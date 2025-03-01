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Не снова, а еще раз. Центральный защитник Барсы выбыл до конца апреля

Испания

Не успел поиграть, как снова в лазарет

Не снова, а еще раз. Центральный защитник Барсы выбыл до конца апреля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Датский футболист, защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен получил новую травму. Об этом сообщил главный тренер "Барселоны" Ханс Флик на пресс-конференции перед игрой против "Реала Сосьедад".

Как отмечает тренер, у Андреаса Кристенсена травма мышцы. Отмечается, что игрок будет отсутствовать весь март и, возможно, в начале апреля.

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Добавим, что ранее 28-летний датчанин лечил травму ахилла четыре месяца. В этом сезоне Кристенсен принял участие лишь в одном матче.

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Барселона Андреас Кристенсен
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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fanatSD (донецк)
01.03.2025 в 15:51
глубоко на.....ть на вашу барселону
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Комментарии 1
fanatSD (донецк)
01.03.2025 в 15:51
глубоко на.....ть на вашу барселону
Ответить
0
0

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