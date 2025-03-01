Команда лидер чемпионата Испании высказался о напряженном календаре

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился мыслями относительно календаря этого сезона.

"Между несколькими последними матчами у нас была только одна тренировка, но команда выступила очень хорошо.

Нет никаких оправданий, мы должны концентрироваться на каждой игре. Мы не можем выбирать календарь, нам придется смириться. Мы сделаем все, что в наших силах.

Мы участвуем в трех турнирах и будем бороться за три титула. Когда сезон только начинался, никто этого не ожидал. Команда достигла хороших результатов", — цитирует Mundo Deportivo.