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Команда лидер чемпионата Испании высказался о напряженном календаре

Испания

Критикуют Ла Лигу

Команда лидер чемпионата Испании высказался о напряженном календаре

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился мыслями относительно календаря этого сезона.

"Между несколькими последними матчами у нас была только одна тренировка, но команда выступила очень хорошо.

Нет никаких оправданий, мы должны концентрироваться на каждой игре. Мы не можем выбирать календарь, нам придется смириться. Мы сделаем все, что в наших силах.

Мы участвуем в трех турнирах и будем бороться за три титула. Когда сезон только начинался, никто этого не ожидал. Команда достигла хороших результатов", — цитирует Mundo Deportivo.

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Напомним, завтра "Барселона" сыграет против "Реала Сосьедад", а 5 марта - против "Бенфики" в рамках Лиги чемпионов.

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Барселона Ханси Флик
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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
01.03.2025 в 16:41
Авжеж перед початком сезону ніхто не знав, що команда буде брати участь у ТРЬОХ турнірах Так це що комплектували... награвали склад лише на боротьбу тільки за ОДИН трофей? Може тому наразі таки провали? Коли перші дев'ять польових вже вимучені, а далі толком на заграні! І як... тобто з ким будемо догравати сезон?
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
01.03.2025 в 16:41
Авжеж перед початком сезону ніхто не знав, що команда буде брати участь у ТРЬОХ турнірах Так це що комплектували... награвали склад лише на боротьбу тільки за ОДИН трофей? Може тому наразі таки провали? Коли перші дев'ять польових вже вимучені, а далі толком на заграні! І як... тобто з ким будемо догравати сезон?
Ответить
0
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