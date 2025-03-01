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Тренер команды-лидера чемпионата Испании высказался о напряженном календаре

Испания
Обновлено

Критикуют Ла Лигу

Тренер команды-лидера чемпионата Испании высказался о напряженном календаре

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился мыслями относительно календаря этого сезона.

"Между несколькими последними матчами у нас была только одна тренировка, но команда выступила очень хорошо.

Нет никаких оправданий, мы должны концентрироваться на каждой игре. Мы не можем выбирать календарь, нам придется смириться. Мы сделаем все, что в наших силах.

Мы участвуем в трех турнирах и будем бороться за три титула. Когда сезон только начинался, никто этого не ожидал. Команда достигла хороших результатов", — цитирует Mundo Deportivo.

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Напомним, завтра "Барселона" сыграет против "Реала Сосьедад", а 5 марта - против "Бенфики" в рамках Лиги чемпионов.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
01.03.2025 в 17:21
Це у Фріка напружений календар? Із пропуском 1/16 ЛЧ і проходимої Бенфіки в 1/8? . Однозначно готує Фрік грунт для виправдання майбутніх поразок і , можливо, звичайно, не факт, припинення суддівської при їх прихильності для пути
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Комментарии 3
ANESTEZIO (Вінниця )
01.03.2025 в 17:21
Це у Фріка напружений календар? Із пропуском 1/16 ЛЧ і проходимої Бенфіки в 1/8? . Однозначно готує Фрік грунт для виправдання майбутніх поразок і , можливо, звичайно, не факт, припинення суддівської при їх прихильності для пути
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1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
01.03.2025 в 16:41
Авжеж перед початком сезону ніхто не знав, що команда буде брати участь у ТРЬОХ турнірах Так це що комплектували... награвали склад лише на боротьбу тільки за ОДИН трофей? Може тому наразі таки провали? Коли перші дев'ять польових вже вимучені, а далі толком на заграні! І як... тобто з ким будемо догравати сезон?
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ANESTEZIO (Вінниця )
01.03.2025 в 17:24
Дебіл, перед початком сезону, ще за півроку до того, всі знали, окрім тебе, Альцгеймер, що пута буде брати участь у ТРЬОХ турнірах . Альцик , ти забув вже тиждень приймати гліятон
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