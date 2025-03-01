26-й тур Ла Лиги. Жирона – Сельта 2:2. Цыганков – монстр!

"Жирона" принимала "Сельту" в 26-м туре Ла Лиги.

В первом тайме гостям пришлось сделать вынужденную замену. На 17-й минуте поле покинул Уиллот Сведберг, который держался за бедро. Вышел Альфонсо Гонсалес.

На 21-й минуте хозяева создали опасный момент. Ориоль Ромеу пробил, но попал в штангу. Мяч отскочил к игрокам "Жироны". Янгель Эррера отдал передачу Виктору Цыганкову, и украинец забил. Второй гол в Ла Лиге в этом сезоне за "Жирону"

Ближе к концу тайма "Сельта" сравняла счёт. Серхио Каррейра отдал передачу на Икера Лосаду и тот сравнял счёт.

Команды ушли на перерыв при счёте 1:1.

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Во втором тайме гости вышли вперёд. Давид Лопес придерживал соперника, и судья показал на точку. Маркос Алонсо уверенно реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

Менее чем за 20 минут хозяева снова сравняли счёт и снова с участием Цыганкова. Украинец пошёл выполнять стандарт и навесом отдал мяч Янгелю Эррере. Венесуэльский нападающий головой отправил мяч в ворота.

Украинский полузащитник ушёл с поля на 85-й минуте. На замену вышел Асприлла.

"Жирона" и "Сельта" сильнейшего не выявили и закончили матч со счётом 2:2.

Ла Лига, 26-й тур

Жирона – Сельта 2:2

Голы: Цыганков (21), Эррера (68) – Лосада (36), Алонсо (пен, 51)

Стартовые составы:

"Жирона": Гассанига – Лопес (Мело. 54), Крейчий, Блинд – Мартинес. Эррера, Ромеу (Мартин, 54), Ортега – Цыганков (Асприлла, 85), Хиль (Порту, 85) – Миовски (Стуани, 68)

"Сельта": Гуайта – Родригес, Старфельт, Алонсо – Каррейра, Бельтран, Мориба (Аспас, 85), Мингеса – Лосада (Лопес, 69), Сведберг (Гонсалес, 17 – Жаилсон, 85) – Дюран (Иглесиас, 69).