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26-й тур Ла Лиги. Жирона – Сельта 2:2. Цыганков – монстр!
Украинец отметился в матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" принимала "Сельту" в 26-м туре Ла Лиги.
В первом тайме гостям пришлось сделать вынужденную замену. На 17-й минуте поле покинул Уиллот Сведберг, который держался за бедро. Вышел Альфонсо Гонсалес.
На 21-й минуте хозяева создали опасный момент. Ориоль Ромеу пробил, но попал в штангу. Мяч отскочил к игрокам "Жироны". Янгель Эррера отдал передачу Виктору Цыганкову, и украинец забил. Второй гол в Ла Лиге в этом сезоне за "Жирону"
Ближе к концу тайма "Сельта" сравняла счёт. Серхио Каррейра отдал передачу на Икера Лосаду и тот сравнял счёт.
Команды ушли на перерыв при счёте 1:1.
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Во втором тайме гости вышли вперёд. Давид Лопес придерживал соперника, и судья показал на точку. Маркос Алонсо уверенно реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.
Менее чем за 20 минут хозяева снова сравняли счёт и снова с участием Цыганкова. Украинец пошёл выполнять стандарт и навесом отдал мяч Янгелю Эррере. Венесуэльский нападающий головой отправил мяч в ворота.
Украинский полузащитник ушёл с поля на 85-й минуте. На замену вышел Асприлла.
"Жирона" и "Сельта" сильнейшего не выявили и закончили матч со счётом 2:2.
Ла Лига, 26-й тур
Жирона – Сельта 2:2
Голы: Цыганков (21), Эррера (68) – Лосада (36), Алонсо (пен, 51)
Стартовые составы:
"Жирона": Гассанига – Лопес (Мело. 54), Крейчий, Блинд – Мартинес. Эррера, Ромеу (Мартин, 54), Ортега – Цыганков (Асприлла, 85), Хиль (Порту, 85) – Миовски (Стуани, 68)
"Сельта": Гуайта – Родригес, Старфельт, Алонсо – Каррейра, Бельтран, Мориба (Аспас, 85), Мингеса – Лосада (Лопес, 69), Сведберг (Гонсалес, 17 – Жаилсон, 85) – Дюран (Иглесиас, 69).
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